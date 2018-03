PvdA-leider Samsom pleit voor referendum over Europa

Inwoners van lidstaten van de Europese Unie moeten in een raadgevend referendum kunnen stemmen over een nieuwe verdragswijziging. EU-burgers krijgen zo het gevoel dat ze ‘een keuze hebben’.

Dat zegt PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom zaterdag in NRC Handelsblad.

In een nieuw verdrag kunnen volgens Samsom ook afspraken worden gemaakt over sociale voorzieningen op Europees niveau.

Democratisch mandaat

Door onderdanen van EU-lidstaten te laten stemmen over verdragswijzigingen krijgt de EU in de ogen van de PvdA’er voldoende democratisch mandaat: ‘Misschien voelen mensen dan eindelijk niet meer dat ze met hun rug tegen de muur staan, maar een keus hebben.’

De uitspraak van Samsom is opvallend omdat coalitiegenoot VVD niets voelt voor een volksraadpleging over de Europese Unie. De liberalen vinden dat de EU haar mandaat ontleent aan de democratisch verkozen regeringen in EU-lidstaten.

Europese grondwet

Samsom zegt duidelijk niet voor een referendum te zijn waarin voor of tegen Europa kan worden gestemd. Een door de Britse premier David Cameron gebrachte suggestie over een dergelijk referendum wees Samsom in januari resoluut af. Ook het raadgevend referendum dat in 2005 in Nederland werd gehouden over de Europese grondwet vond Samsom niet de juiste manier.

Afgewezen

De bevolking wees de grondwet af en het kabinet nam dat advies vervolgens over.

Volgens Samsom zou de vraag in het referendum ‘meer genuanceerd’ en inhoudelijk moeten zijn en niet alleen maar voor of tegen een Europees verdrag.

Onvrede

In Nederland groeit de onvrede over het gebrek aan democratie binnen de Europese organen omdat de Europese leiders niet door de EU-burgers worden gekozen.

Op de site BurgerforumEU.nl is een burgerinitiatief gestart dat de Nederlandse regering moet overtuigen om ‘de sluipende overdracht van bevoegdheden aan de EU’ te staken.