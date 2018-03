‘Regering Cyprus komt donderdag met alternatief plan’

De regering van Cyprus heeft een plan dat een bankroet van het land moet voorkomen. De Cypriotische president Nicos Anastasiades zal donderdag een ‘plan B’ presenteren.

Dat meldt de staatsomroep van Cyprus woensdag. Eerder werd al bekendgemaakt dat banken in elk geval tot dinsdag zullen dicht blijven voor het publiek.

Parlement

De politiek leiders voeren woensdagavond koortsachtig overleg om de eilandstaat in de Middellandse Zee van de financiële ondergang te redden. Volgens functionarissen kan er donderdag al meteen over het alternatieve plan worden gestemd.

Het parlement van Cyprus wees woensdag het Europese reddingsplan voor Cyprus af. Parlementariërs vinden het onverteerbaar dat spaarrekeninghouders van onder de 100.000 euro moeten meebetalen aan de redding van de bankensector.

Een van de opties die Cyprus zou overwegen, is steun van Rusland. De regering hoopt dat Rusland bereid is een lening van 2,5 miljard euro die in 2016 afloopt, te verlengen.