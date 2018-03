Rusland boos om nieuw reddingspakket Cyprus

De Russische premier Dmitri Medvedev heeft boos gereageerd op de redding van Cyprus. Veel Russische spaarders zijn waarschijnlijk hun geld kwijt. ‘Naar mijn mening blijft het een plundering van de buit’, zegt hij.

Spaarrekeninghouders bij probleembank Laiki verliezen door het akkoord al hun spaartegoeden boven de 100.000 euro. Op die manier betalen de grote spaarders mee aan de redding van het land.

Onder hen zijn veel Russen, die hun spaargeld op Cypriotische banken hebben vanwege het gunstige belastingtarief.

Plundering

‘Naar mijn mening blijft het een plundering van de buit. Maar je zult het hele verhaal moeten begrijpen en wat de implicaties zijn voor het internationale financiele en monetaire systeem’, zegt Medvedev.

Volgens hem kan de ‘plundering’ grote gevolgen hebben.

Vergelding

Voormalig Kremlin-adviseur Aleksander Nekrassov vreest dat Rusland vergeldingsmaatregelen zal nemen tegen Europese bedrijven in Rusland.

Volgens hem zouden grote Duitse bedrijven in Rusland bijvoorbeeld kunnen worden geraakt door hun tegoeden te bevriezen.

‘Goed dat Europa niet meer geld uitgeeft aan Cyprus’

Winst op beurzen

De Europese beurzen reageren opgelucht op het reddingspakket voor Cyprus. Vooral de bankaandelen deden het goed.

De AEX-index in Amsterdam noteerde aan het einde van de ochtend 1 procent hoger op 354,13 punten.

Europa

Ook veel Europese beurzen boekten winsten. De beurzen in Frankfurt en Parijs stegen 1,3 en 1,6 procent. De FTSE in Londen kreeg er 0,8 procent bij.

In Milaan en Madrid werden winsten geboekt van 0,2 en 1 procent.