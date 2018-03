Rutte: irritant dat we ‘Russisch’ Cyprus moeten redden

Europa kan Cyprus niet laten vallen. Het land is te sterk vervlochten met de Europese Unie. ‘Maar het is met grote terughoudendheid en irritatie dat we dit doen.’

Dat zegt premier Mark Rutte (VVD) na een tweedaagse top in Brussel waar de financiële situatie van Cyprus is besproken. Als het eiland niet snel wordt geholpen, gaat het failliet.

Eurogroep

Later op vrijdagavond komt de Eurogroep onder leiding van minister Jeroen van Dijsselbloem (Financiën, PvdA) bijeen om te praten over steun aan het land. De Eurogroep bestaat uit de ministers van financiën van de landen die de euro als nationale munteenheid hebben ingevoerd.

Premier Rutte wijst erop dat de financiële sector van Cyprus te veel vervlochten is met die van Europa om het eiland te laten vallen. Vooral het noodlijdende Griekenland is afhankelijk van de Cypriotische economie.

Verweven met Europa

Dat geldt ook omgekeerd. Cyprus is in de problemen geraakt doordat de financiële sector sterk is verweven met de zwalkende Griekse bankensector.

Om er weer bovenop te komen, heeft het eiland vermoedelijk een lening van 17 miljard euro nodig. ‘Het is te gevaarlijk en het is een risico voor de voorzichtig herstellende eurozone om het land nu te laten vallen,’ aldus Rutte.

Bezwaren

Daarmee zegt de premier geen onvoorwaardelijke steun toe. ‘Het is zeer frustrerend dat Cyprus in deze situatie zit, te meer daar er sprake is van grote bedragen van Russisch geld op de Cypriotische banken. Dat is heel irritant,’ uit Rutte zijn bezwaar.

Cyprus is een belastingparadijs dat interessant is voor witwaspraktijken, omdat slechts tien procent belasting moet worden betaald. Met Europese steun zouden tientallen miljarden Russische dollars gered worden, zonder dat de Russen daar zelf iets aan bijdragen.

Terughoudendheid

Daarom wil premier Rutte dat private investeerders meebetalen aan de steun voor Cyprus. Nederlandse steun moet beperkt blijven en het Internationaal Monetair Fonds moet ook meedoen.

Rutte hoopt dat de Eurogroep vanavond tot een ‘algemene oriëntatie’ komt. Hij wil niet vooruitlopen op een akkoord.