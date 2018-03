Sloveense minister-president: wij zijn geen Cyprus!

De financiële sector van Slovenië is niet te vergelijken met die van Cyprus. Het land wil de eigen problemen oplossen en heeft de steun van Europa daar niet bij nodig.

Dat zegt de onlangs aangetreden Sloveense premier Alenka Bratusek woensdag.

Bratusek gaf toe dat de financiën van haar land er niet echt rooskleurig voor staan. ‘We kunnen dit zelf oplossen, er is geen enkele reden tot paniek,’ zei Bratusek met klem.

Grote bankensector

Ondanks dat de premier geen gelijkenissen ziet, heeft Slovenië, net als Cyprus, een bankensector die veel groter is dan het bruto binnenlands product.

De bankensector heeft voor enkele miljarden aan ‘foute leningen’ lopen en het land heeft volgens schattingen van het Internationaal Monetair Fonds ongeveer 3 miljard euro extra kapitaal nodig om overeind te blijven.

Problemen

Vooral de Nova Ljublkanska Banka, de grootste bank van het land, kampt met grote problemen doordat investeringen uit het buitenland door de recessie terugliepen.

De staat vergrootte het belang in de bank naar 60 procent, maar kan dat niet blijven doen. Ljubljana heeft een oplopende staatsschuld met een bijgaande stijging van de rente op staatsobligaties.

Luxemburg

Het andere potentiele zorgekindje is Luxemburg dat een bankensector heeft gelijk aan acht keer het bbp. Toch laat het groothertogdom woensdag weten dat er geen reden is tot zorg. De financiële sector is er gezond en lijkt in de verste verte niet op die van Cyprus.

