Stemming parlement Cyprus over reddingsplan uitgesteld

Twee dagen na de Cypriotische afwijzing van het reddingsplan voor de bankensector is er nog veel onduidelijkheid over een alternatieve oplossing. Het parlement zal op zijn vroegst vrijdag stemmen over een nieuw plan.

Volksvertegenwoordigers van de eilandstaat buigen zich nu over een wetsvoorstel voor de hervorming van de bankensector. Parlementariërs bekijken ook de optie van een solidariteitsfonds, dat 4,8 miljard euro van de benodigde 5,8 miljard euro, zou moeten bijeenbrengen.

Het debat in het Cypriotische parlement begint vrijdag om 9.00 uur. Intussen heeft kredietbeoordelaar S&P de kredietwaardigheid van Cyprus verlaagd van ‘CCT+’ naar ‘CCC’. Daarmee bestempelt S&P als kwetsbaar.

Samenwerking

De aanhoudende onzekerheid rond Cyprus heeft gezorgd voor verliezen op de Europese aandelenbeurzen. De AEX-index sloot 0,6 procent lager op 352,41 punten en de MidKap-index van middelgrote fondsen daalde 0,2 procent.

Cyprus is nog steeds in gesprek met Rusland over een samenwerking om het schuldenprobleem van het land op te lossen. Minister Michaelis Sarris (Financiën) zegt dat de Russen overwegen te investeren in de Cypriotische gasreserves.

Mislukt

De ministers van Financiën van de eurozone voeren donderdagavond telefonisch overleg over de situatie van Cyprus. Voorzitter van de eurogroep minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) sprak vandaag tegen dat het Europese reddingsplan is mislukt.

De eurogroep zal alternatieve plannen toestaan maar dan moeten ze wel financieel solide zijn, een duurzame toekomst garanderen en politiek haalbaar zijn.