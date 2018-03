Vorig jaar meer asielzoekers naar Europese Unie

Vorig jaar zijn er meer asielzoekers naar de Europese Unie gekomen. Het aantal asielzoekers steeg met bijna 10 procent tot 332.000. De meeste asielzoekers kwamen uit Afghanistan (8 procent).

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Europese statistiekenbureau Eurostat (pdf). Ook veel Syriërs (7 procent), Russen (6 procent) en Serviërs (6 procent) vroegen asiel aan in Europa.

Lidstaten

Het land dat de meeste asielaanvragen moest verwerken is Duitsland, gevolgd door Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en België. Deze vijf lidstaten ontvingen vorig jaar 70 procent van alle asielzoekers.

Volgens Elsevier

René van Rijckevorsel: Kinderpardon, een onzalige regeling die jokken beloont

Vergeleken met het aantal inwoners in eigen land kregen Malta, Luxemburg en Oostenrijk ook met veel asielzoekers te maken.

Status

Van alle asielaanvragen werd 73 procent afgewezen, 14 procent van de asielzoekers kreeg een vluchtelingenstatus, 10 procent een beschermde status en 2 procent mocht op humanitaire gronden blijven.

Van Nederland zijn bij Eurostat geen cijfers bekend over het aantal asielaanvragen. In september bleek dat in de eerste helft van 2012 minder asielzoekers naar Nederland zijn gekomen dan in de dezelfde periode een jaar eerder.