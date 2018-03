Dijsselbloem: extra miljarden voor Cyprus verbazen mij niet

Dat Cyprus 6 miljard extra nodig heeft om aan een faillissement te ontkomen, mag nauwelijks een verrassing heten. Dat de situatie zorgelijk was, werd tijdens het overleg met de eurogroep wel duidelijk.

Dat zegt Eurogroep-voorzitter Jeroen Dijsselbloem vrijdag in Dublin waar hij een vergadering leidt met zijn collega’s uit de andere eurolanden.

Uit nieuwe gegevens blijkt dat Cyprus geen 7 miljard maar 13 miljard moet gaan opbrengen om een bankencrash te voorkomen. Lukt dat niet, dan kan het land alsnog fluiten naar de 10 miljard van Europa.

Goed dat Europa niet meer geld geeft aan Cyprus

Spaargeld

Cyprus haalt het geld uit een heffing op spaartegoeden boven de 100.000 euro. Daarnaast voert het land belastingverhogingen door en verkoopt het gedwongen een deel van de goudvoorraad.

Dijsselbloem denkt niet dat de rekening voor Cyprus nog verder zal oplopen. ‘De situatie in het euroland is aan het verbeteren,’ zegt de Nederlandse minister.