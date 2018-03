Eurocommissaris Rehn: grote spaartegoeden niet heilig

Grote spaarders bij noodlijdende banken kunnen in de toekomst net als de spaarders in Cyprus worden gedwongen mee te betalen aan de redding van hun bank. Spaarders met minder dan 100.000 euro kunnen rekenen op bescherming.

Dat zei eurocommissaris Olli Rehn op het Finse televisiestation Yle. Hij volgt daarmee de lijn van eurogroep-voorzitter en minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën).

Onrust

Rehn zegt dat het een moeilijke beslissing was om spaarders te laten meebetalen aan het redden van de bankensector van Cyprus. Deze maatregel zorgde voor onrust bij spaarders die vreesden dat ook hun spaargeld niet langer veilig was.

Volgens Elsevier

Michiel Dijkstra: Goed dat Europa niet meer geld geeft aan Cyprus

‘Cyprus was een uniek geval, maar de daaruit voortgekomen richtlijn gaat ervan uit dat beleggers en spaarders aansprakelijk zijn bij de herstructurering van banken.’

Onzekerheid

Volgens Rehn is er inmiddels geen sprake meer van acute nood in de eurozone. De eurocommissaris zegt dat de eurocrisis onder controle is, maar er is nog wel sprake van onzekerheid. Hij wijst daarbij op de hoge werkloosheid in Griekenland en Spanje.

De Russische president Vladimir Poetin zei vrijdag dat de heffing op Cypriotische spaartegoeden het vertrouwen ondermijnt in het bankensysteem van de hele eurozone.