Europees verdrag mogelijk gewijzigd voor bankenunie

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (PvdA) zou geen moeite hebben het Europees verdrag te wijzigen voor een beter en centraler toezicht op de Europese banken. Dat zei hij zaterdag in Dublin, waar hij met EU-collega’s praat over de bankenunie.

Door centraal toezicht door de Europese Centrale Bank (ECB) zou de bankenunie de vicieuze cirkel tussen zwakke banken en hoge schulden van staten moeten doorbreken.

Duitse grondwet

Volgens de Duitsers is de bankenunie in strijd met de Duitse grondwet. Daarom hameren vooral zij op een wijziging van het verdrag. Ze eisen een duidelijke scheiding tussen het toezicht van de ECB op de banken en het monetair beleid van de ECB.

Dit zou de onafhankelijkheid van de ECB moeten garanderen.

Reëel probleem

Minister Dijsselbloem ziet niet direct de noodzaak van een wijziging, maar zou er geen moeite mee hebben.

‘Ik ben er vrij nuchter over. Van ons had het niet gehoeven. Maar als de Duitsers zeggen dat ze anders niet verder gaan, dan is dat een reëel probleem,’ zegt Dijsselbloem.

Het is de bedoeling dat de ECB medio volgend jaar de verantwoordelijkheid krijgt over de grote banken in de eurozone.