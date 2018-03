Europese Commissie: gronddeal geeft PSV selectief voordeel

De Europese Commissie concludeert dat de gemeente Eindhoven ongeoorloofd staatssteun heeft verleend aan voetbalclub PSV. De Eindhovense wethouder van financiën Staf Depla (PvdA) stapt naar het Europese hof.

Dat meldt dagblad de Volkskrant donderdag.

Staatssteun

In een brief die donderdag openbaar wordt gemaakt, schrijft de Europese Commissie dat Eindhoven de regels voor staatssteun overtrad, toen de gemeente de grond onder het Philips Stadion en trainingscomplex De Herdgang kocht. De gemeente nam de grond in 2011 voor ruim 48 miljoen euro over van PSV, om de club voor een faillissement te behoeden.

In de brief van de Commissie staat dat PSV dubbel profiteert van de deal, omdat de club dankzij deze deal veel goedkoper schulden kan aflossen.

‘Het staat vast dat er sprake is van competitievervalsing in de Eredivisie. Met een schaamteloos een-tweetje zetten gemeente Eindhoven en voetbalclub PSV alle andere clubs voor gek.’Lees het commentaar van René van Rijckevorsel

Terugbetalen

In een contract met de voetbalclub staat dat PSV het verschil moet terugstorten als de Europese Commissie bepaalt dat de gemeente te veel heeft betaald voor de grond.

‘De transacties geven PSV een selectief voordeel. Daarom concludeert de Commissie dat de gemeente PSV staatssteun heeft verleend,’ staat er in de brief van de Commissie aan de gemeente.

Rechter

Volgens de Commissie had Eindhoven geen enkel voornemen om winst te halen uit de gronddeal. ‘Maar het argument van winstgevendheid staat nergens in de wet,’ zegt de Eindhovense wethouder Depla.

Daarom legt hij de kwestie voor aan de rechter. Depla: ‘Ook de Europese Commissie moet zich houden aan de regels bij het beoordelen van staatssteun.’