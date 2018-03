Europese Commissie houdt vertrouwen in Nederland

De Europese Commissie is ervan overtuigd dat Nederland er alles aan doet om de financiën op orde te krijgen. Nederland richt zich op het gezond maken van zijn begroting, op een consistente manier die de economische groei niet belemmert.

Dat zegt Europees Commissaris Olli Rehn (monetaire zaken) in reactie op het akkoord dat het kabinet heeft bereikt met de sociale partners.

Analyseren

De Commissie zegt nota te nemen van de overeenkomst die donderdag is bereikt en kijkt uit naar de details om het akkoord volledig te kunnen analyseren. Rehn benadrukt dat de Commissie eind mei haar oordeel wil geven over het begrotingspakket dat Nederland de komende tijd indient.

Volgens Elsevier

Syp Wynia: Kabinet van machteloze Rutte bezuinigt niet, hervormt niet, verzwaart lasten en schuift door

De extra bezuinigingen die gepland stonden voor volgend jaar zijn met de komst van het akkoord van tafel. Staatssecretaris Frans Weekers (VVD, Financiën) zei vrijdag dat 3 procentsnorm van Brussel voor het begrotingstekort volgend jaar ‘linksom of rechtsom’ wordt gehaald.

Voetnoot

Het kabinet stuurt voor 1 mei het de plannen naar Brussel waar begin maart een akkoord over was. Daar staan nog wel de 4 miljard euro extra bezuinigingen in, die voorlopig van de baan zijn.

Premier Mark Rutte (VVD) zei tijdens zijn wekelijkse persconferentie dat het pakket met een ‘grote voetnoot’ naar Brussel gaat.