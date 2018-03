Europese top in mei over belastingontduiking

De volgende top van de Europese leiders gaat over belastingontduiking binnen de Europese Unie (EU). Het thema wordt besproken tijdens de top op 22 mei.

Dat heeft voorzitter Herman Van Rompuy van de Europese Raad vrijdag bekendgemaakt.

Oneerlijk

Van Rompuy zegt dat er jaarlijks ongeveer 1.000 miljard euro in Europese lidstaten verloren gaat door het ontduiken van belasting. Hij noemt dat oneerlijk voor burgers en bedrijven die wel belasting betalen.

Philip Willems: Waarom zou Nederland niet mogen concurreren op het gebied van belastingen? Natuurlijk wel!

De Europese Commissie waarschuwde eind vorig jaar dat belastingontduikers inspelen op de verschillen die er zijn tussen de belastingwetten in de Unie. Brussel wil dat overheden de gaten en gebreken in hun wetgeving wegwerken.

Bankgeheim

Van Rompuy haakt met de top in op de actuele discussie over het bankgeheim. Luxemburg liet donderdag al weten bankgegevens te gaan delen met andere EU-landen. Buitenlandse spaarders kunnen nog wel terecht in Oostenrijk.

Ook in Nederland is de discussie over belastingontduiking actueel. Diverse Nederlandse bedrijven laten een deel van hun activiteiten lopen via zogenoemde belastingparadijzen.