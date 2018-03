Kamer wil snellere reactie Dijsselbloem over Cyprus

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) wil wachten op een onderzoek door Cyprus en de trojka, voor hij reageert op de berichten over het wegsluizen van geld van de Cypriotische banken. De Tweede Kamer wil dat de voorzitter van de eurogroep sneller met een reactie komt.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer vindt zijn partijgenoot te afwachtend. ‘Moeten we maanden wachten voor de trojka en Cyprus er uit zijn over wat er is gebeurd?’ vroeg hij donderdag in een Kamerdebat. In hetzelfde debat vroeg zijn VVD-collega Mark Harbers of het niet wat sneller kan.

‘Aanfluiting’

Ook oppositiepartijen CDA, SP en PVV willen meer vaart achter het onderzoek. CDA vindt Dijsselbloems houding ‘onbevredigend’ en PVV-Kamerlid Tony van Dijck noemt de reactie van de voorzitter van de eurogroep ‘een aanfluiting’.

‘De minister wil niet speculeren over de uitstroom van geld, maar feit is dat er in twee weken 700 miljoen is weggesluisd. Wij betalen bakken belasting terwijl de Cyprioten de dans ontspringen,’ zei Van Dijck.

Weggesluisd

Vlak voordat de eurogroep het eens werd over een reddingsplan voor Cyprus, haalden rijke Cyprioten en Russen miljoenen euro’s weg via Moskouse en Londense filialen van de Laiki Bank, heeft de bank bevestigd.

Spaarders met meer dan 100.000 euro moeten bijdragen aan het Europese reddingsplan voor het eiland. Rekeninghouders bij Laiki worden het zwaarst getroffen, omdat de bank failliet is verklaard.

Volgens onze bloggers

Sluiproute

Cyprus verwachtte al dat de Cyprioten geld van hun rekening zouden halen en sloot daarom de banken. Buitenlandse filialen van Laiki waren wel open en werden gebruikt als sluiproute.

De Cypriotische krant Haravgi meldt dat ook de schoonzoon van de Cypriotische president Nicos Anastasiades geld wegsluisde. Hij maakte 21 miljoen euro over naar een Britse bank.