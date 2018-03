Meer terreurdaden in Europa: vorig jaar zeventien doden

Er waren in Europa vorig jaar meer terreuraanvallen dan het jaar ervoor. Vorig jaar was er sprake van 219 terreuraanvallen tegenover 174 in 2011.

Dat blijkt donderdag uit cijfers van de Europese politieorganisatie Europol. Er zijn vorig jaar ook meer arrestaties verricht: 537 tegenover 484 in 2011.

Slachtoffers

Bij terreuraanvallen in Europa zijn zeventien doden gevallen. De meeste doden vielen bij de bomaanslag op Israëlische toeristen in Bulgarije en door de Franse terrorist Mohammed Merah. Er kwamen veertien mensen om het leven bij deze incidenten.

In België, Frankrijk en Noord-Ierland hadden kleinere terreuracties plaats waarbij in totaal drie personen om het leven kwamen. De meeste incidenten hadden geen slachtoffers tot gevolg.

Zorgen

Europol meldt dat het internet nog steeds een veelgebruikt communicatieplatform is voor terroristen en hun sympathisanten. De snelle ontwikkeling van sociale media geeft verdachten ook de kans om sneller persoonlijk met elkaar in contact te komen.

De politieorganisatie maakt zich zorgen om het aantal Europeanen dat afreist naar oorlogsgebieden. ‘Er is een groeiende zorg over de dreiging die deze mensen vormen, gezien de mogelijkheid dat zij bij terugkeer in de EU terreurdaden willen plegen,’ zegt directeur Rob Wainwright.