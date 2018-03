Minister: Griekenland presenteert beter dan verwacht

Griekenland is op de goede weg wat betreft de uitvoering van hervormingsplannen en bezuinigingen. Het land heeft in het eerste kwartaal beter gepresteerd dan verwacht.

Dat heeft de Griekse ministers Yannis Stournaras (Financiën) zondag gezegd. Het begrotingstekort van Griekenland komt dit jaar uit op 4,5 tot 5 procent en de werkloosheid zal volgend jaar dalen.

Cruciaal

Stournaras is ook positief over de staatsschuld van zijn land. Die zal in 2022 zakken tot onder 110 procent van het bruto binnenlands product. Eind vorig jaar bedroeg de staatsschuld nog bijna 157 procent.

De komende maanden zijn van cruciaal belang voor de implementatie van maatregelen om de crisis te boven te komen. Er mag geen gemakzucht optreden, zegt Stournaras.

Vruchten

Ook de Griekse premier Antonis Samaras was deze week positief over het financiële vooruitzicht van zijn land. Samaras zei donderdag dat offers die Griekenland heeft gebracht, hun vruchten beginnen af te werpen.

‘Elke dag toont dat Griekenland zijn hoofd weer opheft en de mouwen weer opstroopt. Griekenland begint een nieuw hoofdstuk en het herstel is in zicht.’