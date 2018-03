Spanje en Slovenië grote zorgenkindjes Europese Unie

Spanje en Slovenië vormen op dit moment het grootste gevaar voor de economische stabiliteit in de Europese Unie. De problemen in die landen zijn ‘excessief’.

Dat blijkt uit een woensdag gepresenteerd rapport van de Europese Commissie.

Volgens de review zijn de zeer hoge binnen- en buitenlandse schuldenlast in Spanje een ‘ernstig risico’ voor de groei en financiële stabiliteit.

Het land verkeert nog altijd in een ernstige recessie en een extreem hoge jeugdwerkeloosheid. Ook het exportcijfer blijft in een onverminderde daling.

Slovenië

Schulden, voornamelijk in het bedrijfsleven, zijn ook in Slovenië een groot gevaar voor de economie, zo oordeelt de Commissie. Het land moet dan ook ingrijpende maatregelen nemen om escalatie van de problemen te voorkomen.

Intussen doet Slovenië hard zijn best om de zorgen over het land af te zwakken. ‘Wij zijn geen Cyprus,’ zei de Sloveense premier Alenka Bratusek onlangs nog. ‘Wij kunnen dit zelf oplossen, er is geen enkele reden tot paniek,’ zei Bratusek.

Zorgen voor Nederland

Geen paniek, maar zeker toch wel zorgen zijn er ook over Nederland dat op het lijstje van landen met een ‘onbalans’ blijft staan. De Europese Commissie zegt op 29 mei met aanbevelingen te komen om de ‘onevenwichtigheden’ in Nederland te corrigeren.

