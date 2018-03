Timmermans: verdragswijziging niet nodig voor bankenunie

Voor de invoering van de bankenunie in de Europese Unie (EU) is geen verdragswijziging nodig. De EU kan zich in tijden van crisis geen jarenlange stilstand veroorloven door een langdurig proces van een verdragswijziging.

Dat zei minister Frans Timmermans (PvdA) van Buitenlandse Zaken donderdag in de Tweede Kamer.

Geluiden

Duitsland en Oostenrijk dringen aan op een verdragswijziging. Volgens Timmermans staat het standpunt van de Duitsers echter niet vast. De minister zegt ‘wisselende geluiden’ te horen uit Berlijn.

Een verdragswijziging neemt wel vijf of zes jaar in beslag, zegt Timmermans. Hij vreest bovendien dat een kleine wijziging kan uitdijen naar een ingrijpende wijziging.

Noodzaak

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA, Financiën) zei zaterdag tijdens een overleg met zijn Europese collega’s dat hij geen moeite zou hebben met een verdragswijziging. Dijsselbloem ziet niet alleen direct de noodzaak van een wijziging.

‘Ik ben er vrij nuchter over. Van ons had het niet gehoeven, maar als de Duitsers zeggen dat ze anders niet verder gaan dan is het een reëel probleem.’

Het is de bedoeling dat alle Europese banken in de toekomst onder een toezichthouder vallen. Het uiteindelijke doel is dat de belastingbetaler niet meer hoeft op te draaien voor de redding van noodlijdende banken.