Werkloze grensarbeider moet uitkering aanvragen in ‘woonland’

Een grensarbeider zonder werk mag alleen in het land waar hij woont een werkloosheidsuitkering aanvragen, niet in het land waar hij voor het laatst heeft gewerkt.

Dat oordeelt het Europees Hof van Justitie (pdf) in de zaak van drie Nederlandse grensarbeiders.

Baan

De drie Nederlanders wonen in België en Duitsland maar werkten in Nederland. Toen zij hun baan verloren, wilden ze in Nederland een WW-uitkering aanvragen maar die werd hen geweigerd.

Het hof oordeelt nu dat die weigering terecht is. Een uitkering kan alleen worden aangevraagd in het land waar zij wonen.

Problemen

Freddy Heinzel, de honorair consul voor Nederland in het Duitse Kleef, zegt in de Twentse courant Tubantia dat steeds meer Nederlanders die in Duitsland wonen in de problemen komen door de stijgende werkloosheid.

Ontslag komt voor in Duitsland wonende maar in Nederland werkende arbeiders extra hard aan, zegt Heinzel. De werkloosheidsuitkering die zij in Duitsland ontvangen is een stuk lager dan in Nederland en is van kortere duur.