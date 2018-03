Britse bedrijven: miljardenverlies bij vertrek uit EU

Topmannen van Britse bedrijven waarschuwen maandag dat het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie de Britten 92 miljard pond (bijna 109 miljard euro) per jaar zal kosten. Dat is 3.500 pond per gezin.

Volgens de ceo’s stellen degenen die ervoor pleiten dat het land het EU-lidmaatschap opzegt, de politiek boven de economie.

Nationaal belang

In een brief aan de krant The Independent beschuldigen de vooraanstaande figuren uit bedrijven als British Telecom, Shell en Deloitte de eurosceptische politici ervan dat zij in hun pleidooi voor een vertrek uit de EU het nationaal belang totaal uit het oog verliezen.

‘Het economisch belang om in de EU te blijven, is verpletterend groot,’ schrijven zij.

Hervormingen

De briefschrijvers zijn het met premier David Cameron eens dat hervormingen van het samenwerkingsverband van 27 landen noodzakelijk zijn. Zij willen dat hij er hard voor strijdt dat de economie van die landen concurrerender wordt.

De regering in Londen zou moeten bevorderen dat de EU op het gebied van energie, transport, telecommunicatie en de digitale ontwikkelingen steeds meer één markt wordt. Daarvan zou ook Groot-Brittannië volgens hen flink profiteren.

UKIP

Eurosceptische leden van de Conservatieve Partij en de winst van de partij UKIP bij de recente regionale verkiezingen zetten Cameron steeds meer onder druk.

Oud-minister van Buitenlandse Zaken Lord Geoffrey Howe beschuldigde de premier er zondag van dat hij veel te bang is voor de eurosceptici en daarmee het voortouw in de discussie over het EU-lidmaatschap verliest.