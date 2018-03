Britse eurosceptische partij UKIP wint lokale verkiezingen

De Britse anti-Europese partij UKIP heeft flink gewonnen in lokale verkiezingen. UKIP heeft tot op heden 42 zetels gewonnen in de verkiezingen in 34 Engelse en Welsh counties (gewesten).

Dat blijkt vrijdag uit de eerste uitslagen.

Nigel Farage

UKIP heeft daarmee evenveel zetels gewonnen als Labour. Op het spel staan meer dan tweeduizend zetels. Op de plekken waar UKIP aan de verkiezingen meedoet, zou de partij gemiddeld 26 procent van de stemmen hebben gekregen, blijkt uit peilingen.

UKIP-leider en Europarlementariër Nigel Farage zegt dat de uitslagen zijn partij een goede uitgangspositie geven voor de volgende landelijke verkiezingen.

De UKIP wil dat Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt.