Brussel: Nederland moet mogelijk half miljard euro bijleggen

Nederland moet bijbetalen voor de Europese begroting van dit jaar. Het zou om ruim een half miljard euro extra kunnen gaan.

Dat maakte de Europese Commissie dinsdag bekend. Het geld is nodig om rekeningen te betalen van Europese steun aan projecten in de lidstaten.

Pro Europa dus tegen de EU

Dit boek is een uitgebreide, geannoteerde en geïllustreerde weergave van de lezing Pro Europa, dus tegen de EU. Bestel nu!

Nog 3,9 miljard

De Europese Commissie had eind maart al bekendgemaakt 11,2 miljard euro meer nodig te hebben. Over de eerste 7,3 miljard euro daarvan zijn de ministers van Financiën van de lidstaten het nu eens geworden.

Later dit jaar moet de knoop over de resterende 3,9 miljard nog worden doorgehakt. Voor Nederland kan het bedrag dat moet worden bijgelegd oplopen tot een half miljard euro.

Gesteggel

Nederland stemde vorig jaar nog tegen de Europese begroting van 2013, net als Oostenrijk, Zweden en Groot-Brittannië.

Begin dit jaar was er ook onenigheid over de meerjarenbegroting van de EU van 2014 tot 2020. Uiteindelijk werden de lidstaten het eens over een begroting van 959 miljard euro voor die periode. Dat is 34 miljard euro minder dan bij de vorige meerjarenbegroting.