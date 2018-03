Brussel opent aanval op ‘belastingparadijzen’ als Nederland

Het aanpakken van belastinghavens als Nederland en Ierland is hoog op de Europese agenda gezet. Woensdag zal het onderwerp door Europese regeringsleiders worden besproken bij de maandelijkse Europese ministerraad.

‘Voor Europa’s burgers komt de crisis hard aan. Zij betalen hun belasting gewoon, terwijl multinationals via allerlei constructies de fiscus te slim af zijn,’ schrijft voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso.

Volgens Brussel lopen Europese schatkisten zeker 1000 miljard euro mis aan belastinggeld. Geld dat de landen in tijden van crisis nu juist goed kunnen gebruiken.

Dutch sandwich

De brievenbusfirma’s in landen als Nederland en Ierland zijn de hoofdschuldigen. Bekend is de ‘double Dutch sandwich’ waarmee bedrijven als Starbucks en Apple hun omzet kunstmatig drukken en gunstige belastingtarieven betalen.

De fiscale omleiding is niet verboden, wel lopen landen waar bedrijven oorspronkelijk zijn gevestigd een hoop belastinggeld mis. Zo hebben veel Portugese bedrijven vestigingen in Nederland. Lissabon is daar niet blij mee.

Apple

Ook in de Verenigde Staten is de discussie over belastingontwijking weer opgelaaid. Apple-baas Tim Cook moet voor een Senaatscommissie onder ede vragen beantwoorden over de belastingroute van zijn bedrijf. Commissielid en oud-presidentskandidaat John McCain heeft zijn ordeel al klaar: ‘Apple zal ons doen geloven dat het de grootste belastingbetaler in Amerika is, maar vertelt er niet bij dat het ook de grootste belastingontwijker is.’