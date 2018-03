Brussel verbiedt olijfoliekannetjes in restaurants

Restaurants in de Europese Unie moeten olijfolie gaan serveren in gesloten, gelabelde flesjes. Vanaf 1 januari volgend jaar zijn kannetjes verboden.

Dat heeft een meerderheid van de landen van de Europese Unie besloten.

De Europese Commissie, de uitvoerende dienst van de Unie, heeft het verbod volgens een woordvoerder voorgesteld om de consument te beschermen. Die weet nu niet zeker welke kwaliteit olijfolie hij krijgt en of de hygiëne in acht is genomen.

Sjoemelen

In het verleden is gebleken dat in Europa – waar 70 procent van alle olijfolie wordt geproduceerd – wordt gesjoemeld met olijfolie.

Nederland heeft in Brussel tegen het plan gestemd, vanwege de lastenverzwaringen voor de horeca, het ontbreken van capaciteit om restaurants hierop te controleren en omdat nooit is gebleken dat de volksgezondheid gevaar loopt met de nu nog open geserveerde olijfolie. Maar Nederland had onvoldoende steun van andere landen om het verbod tegen te houden.

Geen bemoeienis

‘Europa moet zich hier absoluut niet mee bemoeien,’ zegt CDA-europarlementariër Esther de Lange, die voor het Europees Parlement allerlei voedselfraude onderzoekt. ‘Inderdaad wordt er fraude gepleegd met olijfolie, door goedkope olijfolie te verkopen als dure kwaliteit. Maar we moeten de sjoemelende handelaren aanpakken, niet elke restauranthouder in Europa hiermee lastig vallen!’

De Lange vreest dat de consument duurder uit is als er steeds nieuwe flesjes olijfolie op tafel komen.

