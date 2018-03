Dijsselbloem: Nederland tegen kwijtschelden Griekse schulden

Nederland blijft tegen het kwijtschelden van de Griekse schulden, zegt minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën (VVD). Donderdag had hij tegen Griekse kranten nog gezegd dat het denkbaar is dat landen als Nederland de miljardenlening aan Griekenland mogelijk nooit geheel terugkrijgen.

Dijsselbloem benadrukte de weerstand van Nederland tegen het kwijtschelden van de leningen na de minsterraad van vrijdag.

Afspraken

Griekenland heeft miljarden euro’s geleend, waaronder 3,2 miljard euro in directe leningen van Nederland. Maar Nederland blijft er voorlopig toch bij dat de Grieken het geleende geld moeten terugbetalen.

Ook andere Europese landen die geld aan Griekenland hebben geleend vinden volgens Dijsselbloem dat Griekenland ‘er alles aan moet doen’ om schulden terug te betalen.

Donderdag leek Dijsselbloem er nog op te hinten dat Europese landen Griekenland een deel van de schulden zou kwijtschelden als het land zich aan de gemaakte afspraken over bezuinigingen houdt. Maar volgens Dijsselbloem is die interpretatie van de Grieken niet juist, hij zou niet hebben gesproken over kwijtschelding.

