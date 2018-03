EU sluit akkoord over opnieuw invoeren grenscontroles

De Europese Unie heeft overeenstemming bereikt over de tijdelijke herinvoering van paspoortcontroles aan grenzen in het Schengen-gebied. De controles mogen alleen in uitzonderlijke omstandigheden.

Daarover zijn de Europese Commissie, het Europees parlement en de lidstaten het donderdag eens geworden. Het parlement moet er de komende maanden nog formeel mee instemmen.

Terreurdreiging

In het Schengen-gebied kunnen EU-burgers vrij reizen zonder paspoortcontroles tussen de 22 deelnemende landen.

Een land kan de grenscontroles opnieuw invoeren als er een ernstige bedreiging van de staatsveiligheid is. Zo kunnen de controles weer worden ingevoerd voor een periode van tien dagen tot twee maanden als er sprake is van terreurdreiging.

‘De muntunie is een illusie, het Europa van de open binnengrenzen is dat ook’ Lees het commentaar Meer grenscontroles binnen EU nodig van Carla Joosten

De controles mogen alleen worden heringevoerd als andere maatregelen niet toereikend zijn. De nieuwe regels gaan twee jaar gelden.

Immigranten

In 2011 zorgde een toestroom van Noord-Afrikaanse immigranten voor spanningen tussen Frankrijk en Italie. Beide landen vroegen om meer mogelijkheden om de grenzen te sluiten.

Denemarken voerde in 2011 voor een korte periode opnieuw controles in bij de met Duitsland.