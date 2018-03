EU wil overleg over toetreding Turkije hervatten

De Europese Unie (EU) wil volgende maand de onderhandelingen met Turkije over toetreding hervatten. In juni kan voor het eerst in drie jaar het overleg tussen Brussel en de Turkse regering verder gaan.

Ierland, dat gedurende de eerste helft van 2013 voorzitter is van de EU, ‘hoopt’ de gesprekken tussen Turkije en de EU ‘volgende maand’ te heropenen. Dat heeft de Ierse minister van Buitenlandse Zaken, Eamon Gilmore, maandag gezegd in Brussel, meldt website EUobserver.

Stilgelegd

Ahmet Davutoglu, de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, is maandag in Brussel voor overleg over Syrië. Europese landen overleggen over mogelijke versoepeling van het wapenembargo van de EU, dat eind mei afloopt.

Sinds 2005 overleggen de EU en Turkije over mogelijke toetreding. Maar door weerstand van meerdere EU-landen, was dat overleg de afgelopen drie jaar stilgelegd.