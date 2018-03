Eurolanden ontevreden over voorzitter Eurogroep Dijsselbloem

Eurolanden vinden dat de huidige voorzitter van de Eurogroep, minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem (PvdA), het Nederlandse belang niet genoeg opzijschuift als hij namens de zeventien eurolanden spreekt.

Dat schrijft NRC Handelsblad zaterdag op basis van gesprekken met veelal anonieme nationale en Europese ambtenaren die nauw betrokken zijn bij het functioneren van de eurogroep.

Rol Duitsland

In diverse hoofdsteden groeit de kritiek op Dijsselsbloems functioneren. Alles wordt ‘met een Nederlands sausje overgoten’, zegt een ambtenaar uit een euroland.

In eurolanden groeit daardoor de overtuiging dat de eurozone beter functioneert met een permanente, fulltime voorzitter.

Sommige landen zijn nog altijd gefrusteerd over de manier waarop hij in januari door Duitsland in deze baan is gepusht.

Bondskanselier Angela Merkel en minister Wolfgang Schäuble zouden inmiddels ook het nut inzien van een permanente voorzitter.