Europees verbod olijfoliekannetjes restaurants gaat niet door

De plannen van de Europese Commissie om hervulbare olijfolieflesjes in restaurants te verbieden, zijn van de baan. Dat heeft Eurocommissaris Dacio Ciolos (Landbouw) donderdag bekendgemaakt.

Vrijdag maakte de Europese Commissie bekend dat restaurants alleen nog olijfolie mochten serveren in gesloten, gelabelde flesjes. Hiermee zou de kwaliteit van de olijfolie gewaarborgd worden. Een meerderheid van de landen stemde voor het plan.

Kritiek

Nederland stemde in Brussel tegen het plan, omdat het lastenverzwaring voor de horeca zou betekenen. Door toenemende kritiek op het voorstel heeft de Commissie het plan nu teruggetrokken. Ciolos gaf aan dat het plan niet voldoende was besproken met de lidstaten die vooral olijfolie consumeren. Volgens hem waren de olijfolie-producerende landen binnen de EU wel tevreden over het plan.