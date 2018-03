Griekse minister van Financiën: land heeft ergste gehad

De Griekse minister van Financiën Ioannis Stournaras denkt dat zijn land wat betreft de crisis het ergste achter de rug heeft. Stournaras is optimistisch over de vooruitzichten voor Griekenland.

Hij zegt dat in een gesprek met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Belangrijke wending

Volgens de bewindsman was het lange tijd niet zo rustig in het parlement en ook voor de deur op het Syntagmaplein, dat eerder het toneel was voor heftige demonstraties.

‘We hebben het ergste achter de rug,’ aldus Stournaras. ‘Maar we hebben nog een lange weg te gaan. We hebben de afgelopen zes, zeven maanden een belangrijke wending kunnen maken. We hebben de sanering van onze financiële huishouding op het juiste pad gekregen.’

Nieuwe hulpkredieten

De bewindsman verwacht dat de eurogroep op 13 mei zal instemmen met nieuwe hulpkredieten van 6 miljard euro.

Vorige week namen de rentes op de Griekse staatsleningen vijf dagen op rij af. Volgens marktkenners is dat een signaal dat de spanning op de financiële markten over Griekenland aan het afnemen is.

De rente op de tienjarige staatslening, een belangrijke indicator, daalde voor het eerst sinds oktober 2010 tot onder de 10 procent.