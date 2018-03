IMF-directeur Lagarde blij met uitstel voor Nederland

De Europese Commissie heeft er goed aan gedaan om Nederland meer tijd te geven om de 3-procentsnorm te halen. Haastige spoed is ook bij hervormingen zelden goed.

Dat zegt de directeur van het Internationaal Monetair Fonds in een gesprek met Nieuwsuur.

‘Het is belangrijk dat ook Nederland zich aan de Europese begrotingsregels houdt, maar men moet zich niet haasten. Ik ben dus zeer verheugd over het besluit van de Europese Commissie om landen langer de tijd te geven,’ zei Lagarde die maandag en dinsdag in Nederland is.

Huizenmarkt

Lagarde wees erop dat bezuinigen alleen niet voldoende is. ‘Het is belangrijk voor Nederland dat de huizenmarkt op orde wordt gebracht, zei de voormalige Franse minister van Financiën.

Vorige week vrijdag liet Eurocommissaris Olli Rehn weten dat Nederland een jaar extra krijgt om het begrotingstekort terug te brengen naar 3 procent van het bruto binnenlands product.

Krimp

De Europese Commissie houdt landen officieel aan die norm, maar lidstaten hielden zich er voor de crisis eigenlijk nooit aan.

Het Nederlandse begrotingstekort blijft dit jaar vrijwel zeker op 3,6 procent.

Aan de krimp van de economie lijkt voorlopig nog geen einde te komen. De staatsschuld loopt op tot bijna 75 procent van het bruto binnenlands product. De hoop is dat de export in 2014 weer zal aantrekken en dat dit Nederland uit het dal zal trekken.