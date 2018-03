Kroatië en Slovenië zijn meest corrupte landen van Europa

Kroatië, dat 1 juli lid wordt van de Europese Unie (EU), is een van de meest corrupte landen van Europa. Alleen Slovenië is binnen Europa corrupter.

Slovenië, dat al vanaf 2004 lid is van de EU, is zelfs corrupter dan Kenia. Dat meldt de website EUobserver.

Bedrijfsleven

Deze nieuwe corruptiecijfers komen uit een onderzoek van adviesbureau Ernst & Young. In het onderzoek werden werknemers uit het bedrijfsleven wereldwijd ondervraagd, onder meer over corruptie. In Kroatië gaf 90 procent van de ondervraagden aan dat ‘omkoping en corruptie aan de orde van de dag zijn’. In Slovenië gaf zelfs 96 procent van de ondervraagden dit aan.

Ook hoog op de corruptieranglijst staan Griekenland en Slowakije (beide 84 procent), Tsjechië (73 procent), Portugal (72 procent), Hongarije (70 procent), Spanje (65 procent), Roemenië (61 procent) en Italië (60 procent).

In Nederland gaf 23 procent van de ondervraagden aan dat corruptie aan de orde van de dag is. Na de Scandinavische landen is het daarmee het minst corrupte EU-land uit het onderzoek.

Speciale Editie Europa

Hoe heeft de besluitvorming in de EU plaats? Wie trekken er werkelijk aan de touwtjes? Bestel nu

Politieagenten

De Europese Commissie waarschuwde kandidaat-lidstaat Kroatië in maart nog dat het moet werken aan de corruptie en mensenhandel in het land. Het land moet bijvoorbeeld corrupte oud-burgemeesters en politieagenten in de gaten houden.

Ook moet het land ervoor zorgen dat klokkenluiders, die bijvoorbeeld corruptie aan het licht kunnen brengen, worden beschermd.

Toetreding

Twee op de drie Kroaten stemden vorig jaar in een referendum voor toetreding tot de EU. Eerder had de regering al voor toetreding gestemd.

De Nederlandse Tweede Kamer besloot in januari dat Kroatië als 28ste land klaar is voor toetreding tot de EU.