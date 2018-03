Merkel en Hollande willen vaste voorzitter Eurogroep

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande hebben zich donderdag in Parijs uitgesproken voor een fulltime voorzitter van de eurogroep.

De Nederlander Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is op dit moment parttime-voorzitter van de groep van zeventien landen die de euro als munteenheid hebben. Hij is naast voorzitter van de Eurogroep minister van Financiën in Nederland.

Vorige week werd bekend dat de Eurolanden ontevreden zijn over de Nederlander. De landen vinden dat Dijsselbloem het Nederlandse belang niet genoeg opzijschuift als hij namens de zeventien eurolanden spreekt.

Schuldencrisis

Hollande en Merkel spraken donderdag over de aanpak van de schuldencrisis. In Frankrijk stijgt de werkloosheid verder. Volgens donderdag gepubliceerde cijfers waren er eind april 3,2 miljoen Fransen zonder werk. Sinds mei 2011 komen er in Frankrijk alleen maar werklozen bij.

Investeringen

Over de aanpak van de schuldencrisis verschillen de twee leiders van mening. Hollande is tegen drastische bezuinigingen om de begroting weer op orde te krijgen. Hij wil de economie met overheidsinvesteringen uit het dal halen.

Merkel is juist een voorstander van bezuinigingen om het overheidstekort onder 3 procent te houden.