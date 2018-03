Ook Duitsland wil Hezbollah op terreurlijst

Als het aan Duitsland ligt, komt de gewapende tak van de Libanese sjiitische beweging Hezbollah op de zwarte lijst van terroristische organisaties. Volgens de Duitse regering ‘kristalliseren zich de feiten steeds duidelijker’.

Dat heeft minister Guido Westerwelle (Buitenlandse Zaken) woensdag gezegd. Westerwelle denkt dat de Europese Unie (EU) hiertoe snel kan besluiten.

Bomaanslag

Westerwelle volgt met zijn oproep de lijn van Groot-Brittannië. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de EU dinsdag op Hezbollah op de zwarte lijst te plaatsen.

Volgens Elsevier

Rik Kuethe: Europa, pak terroristen Hezbollah toch aan!

Aanleiding hiervoor is de beschuldiging dat de beweging betrokken is bij een bomaanslag op een bus met toeristen in de Bulgaarse plaats Burgas. Daarbij kwamen vijf Israëliërs en een Bulgaar om het leven.

Sancties

Nederland wil ook dat Hezbollah (Partij van God) op de lijst komt te staan. Minister Frans Timmermans (PvdA, Buitenlandse Zaken) herhaalde dit onlangs tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Als Hezbollah daadwerkelijk op de zwarte lijst komt, volgen er automatisch een aantal sancties van Brussel. Om de sjiitische beweging op de lijst te krijgen, moeten alle 27 lidstaten het hierover eens zijn.