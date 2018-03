‘Plan Rutte zorgt voor 147 miljard euro Europese groei’

Een idee van premier Mark Rutte (VVD) kan leiden tot een permanente economische groei van ruim 1 procent in de Europese Unie. Dat is 147,8 miljard euro. Het gaat om het voorstel om de Europese grenzen onderling verder open te stellen voor diensten zoals vervoer, verzekeringen of loodgieten.

Dat zegt denktank Open Europe woensdag.

Permanente impuls

Rutte opperde het plan voor verdere liberalisering van de dienstenmarkt in 2011 samen met de Britse premier David Cameron.

Open Europe berekende dat een zogenoemde versterkte samenwerking van een groep EU-landen leidt tot een permanente impuls leidt van mogelijk 1,17 procent voor de EU-economie.

Een aantal landen verzet zich tegen het openstellen van de grenzen voor dienstenverkeer. Rutte en Cameron willen het plan ook doorzetten als slechts een beperkt aantal EU-lidstaten mee wil werken.

Bolkestein

Het gaat dan om de twaalf landen die zich een jaar geleden voorstander toonden van een verdere liberalisering van de dienstenmarkt. Naast Nederland en Groot-Brittannië zijn dat Italië, Estland, Letland, Finland, Ierland, Tsjechië, Slowakije, Spanje, Zweden en Polen.

Rutte hamert al enkele jaren op een uitbreiding en versterking van de Europese dienstenmarkt omdat de geldende Europese dienstenrichtlijn van ex-Europees commissaris Frits Bolkestein als verwaterd geldt. Een versterkte samenwerking is mogelijk als minimaal 9 van de 27 EU-lidstaten meedoen.