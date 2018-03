Prijzen voor energie flink gestegen in EU

Huishoudens in de Europese Unie (EU) betaalden vorig jaar flink meer voor gas en elektriciteit dan in 2011. In Nederland steeg de prijs voor elektriciteit met 3,1 procent en die voor gas met bijna 14 procent.

Dat blijkt maandag uit cijfers die het Europese statistiekenbureau Eurostat heeft gepubliceerd.

Prijzen

Nederland is wat betreft de prijzen ten opzichte van de koopkracht een middenmoter in de EU.

De prijzen van elektriciteit binnen de EU gingen met 6,6 procent omhoog tussen de tweede helft van 2011 en dezelfde periode vorig jaar. In die periode stegen de gasprijzen met 10,3 procent.

Cyprus

De prijzen voor elektriciteit stegen in de tweede helft van 2011 en in dezelfde periode vorig jaar het hardst in Cyprus (21 procent), Griekenland (15 procent) en Italië (11 procent). Dit terwijl de prijzen daalden in Zweden (5 procent), Hongarije (2 procent) en Finland (1 procent).

Nederlanders gebruikten in het eerste kwartaal van dit jaar flink meer energie. Door het koude weer verbruikten huishouden 12 procent meer gas dan anders.