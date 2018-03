België onderzoekt herkomst video onthoofding

België onderzoekt de herkomst van de video waarin Nederlandssprekende mannen een vermoedelijk Syrische man onthoofden. Het is nog niet duidelijk of de video echt is en of de makers banden hebben met extremistische organisatie Sharia4Belgium.

Dat zegt de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet vrijdag na een EU-vergadering in Luxemburg. Op de vergadering is namens Nederland staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) aanwezig.

Europese aanpak

Milquet pleit ervoor dat landen uit de Europese Unie moeten proberen gezamenlijk radicalisering van jonge moslims te voorkomen. De Belgische minister wil daarom meer informatie-uitwisseling over geradicaliseerde moslims. Ze vindt dat de EU-landen gezamenlijk analyses moeten maken over de achtergronden van Europese Syriëstrijders en over jihadistische groeperingen in Syrië.

Volgens Milquet is het daarbij belangrijk samen te werken met Turkije, omdat veel jongeren via Turkije naar buurland Syrië trekken.

Sharia4Belgium

Milquet is in België sinds maart voorzitter van de ‘taskforce Syrië’, een werkgroep die moet verhinderen dat meer moslimstrijders uit België naar Syrië afreizen. In België zou onder meer de extremische islamitische groepering Sharia4Belgium daarvoor jongeren ronselen.

Een van haar speerpunten is dat er minder media-aandacht voor Syriëstrijders moet komen. Maar omdat er telkens gruwelijke video’s uit Syrië opduiken, zoals van een onthoofding van een sjiitische man waarbij Vlaams-Nederlandssprekende betrokken zouden zijn, krijgt die oproep weinig gehoor.