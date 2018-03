Buitenlanders in EU vervullen 7 procent van de banen

Slechts 54 procent van de buitenlanders die afkomstig zijn van buiten de EU maar in de EU wonen, hebben in 2012 een baan. Van de lokale bevolking van de EU-landen heeft gemiddeld 64,6 procent werk.

Van de EU-burgers die in een andere lidstaat wonen heeft bijna 68 procent een baan.

Dat meldt het Europees statistiekbureau Eurostat vrijdag.

Buitenlandse burgers vervulden vorig jaar 7 procent van de banen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Van de in totaal 15,2 miljoen buitenlandse werknemers kwamen er 6,6 miljoen uit een ander EU-land en 8,6 miljoen uit landen buiten de EU.

Werkloos

Dit verschil is ook zichtbaar in de werkloosheid. Die is onder EU-buitenlanders gemiddeld 12,5 procent, terwijl ruim 21 procent van de in EU woonachtige mensen uit andere landen werkloos is. Onder de lokale bevolkingen lag de werkloosheid vorig jaar op 9,8 procent.

In Nederland is 5,5 procent van de inwoners uit ander EU-landen werkloos. Dat is het laagste percentage in die categorie van alle EU-landen. Onder buitenlanders uit andere landen bedroeg de werkloosheid vorig jaar bijna 15 procent.