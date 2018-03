EU-akkoord over redding banken: belastingbetaler ontzien

Europese ministers van Financiën zijn het eens geworden over de redding van Europese banken. De financiële instellingen moeten in de toekomst proberen zichzelf te redden en de belastbetaler moet worden ontzien.

De ministers hebben in de nacht van woensdag op donderdag afspraken gemaakt over hoe een bank in de problemen gecontroleerd kan omvallen. Het is de bedoeling dat de regels in 2018 ingaan.

Spaarders

De bewindslieden hebben in Brussel een vaste volgorde afgesproken die moet worden toegepast wanneer een bank dreigt om te vallen.

Volgens Elsevier

Commentaar Michiel Dijkstra: Terecht dat investeerder moet bloeden bij faillissement bank



In eerste instantie zal de bank bij aandeelhouders en obligatiehouders moeten aankloppen en in het laatste stadium zouden ook andere banken, door middel van een door de sector gefinancierd fonds de banken moeten redden.

Spaarders met tegoeden tot 100.000 euro zullen niet worden aangeslagen, zoals is geregeld in nationale depositogarantiestelsels.

Redding

Minister Jeroen Dijsselbloem (PvdA) van Financiën spreekt van ‘een hele duidelijke set spelregels met een strakke hiërarchie’. Volgens Dijsselbloem is er sprake van ‘een enorme verschuiving’ van de manier waarop Europa banken tot nu toe redde.

Eerder was het betrekken van obligatie- en aandeelhouders bij de redding of ontmanteling van banken onbespreekbaar. Bij de redding van noodlijdende banken op Cyprus werd voor het eerst verwacht dat deze groepen ook zouden meebetalen.