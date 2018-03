EU en Turkije in oktober verder met gesprekken over toetreding

De Europese Unie (EU) en Turkije gaan in oktober verder met onderhandelingen over toetreding van het land tot de Unie. Beide partijen gaan praten over een nieuw onderwerp, namelijk regionale politiek.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hebben dat dinsdag besloten in Luxemburg.

Het is voor het eerst in drie jaar dat de Unie met Turkije gaat praten over een volgend ‘hoofdstuk’ in het slepende toetredingsproces.

Rel

Het was nog even onzeker of de EU de onderhandelingen met kandidaat-lidstaat Turkije in oktober zou voortzetten. Duitsland blokkeerde de voortgang van de gesprekken nadat een diplomatieke rel ontstond tussen de twee landen.

Volgens Elsevier

De Duitsers zijn het niet eens met de gewelddadige manier waarop de Turkse premier Recep Tayyip Erdogan een eind maakte aan demonstraties. Volgens de Turkse minister Egemen Bagis (Europese Zaken) uitte bondskanselier Angela Merkel slechts kritiek uit electorale overwegingen.

De onderwerpen waarover de EU en Turkije onderhandelen, zijn gerangschikt in 35 hoofdstukken. Veertien van die hoofdstukken zijn met instemming van alle lidstaten opgepakt, slechts één hoofdstuk is afgrond.

Cyprus

In 2005 begonnen de toetredingsonderhandelingen met Turkije maar de gesprekken zijn sindsdien niet echt opgeschoten. Een belangrijk punt van bezwaar is het geschil met Cyprus. De Turkse regering erkent Cyprus niet als geheel.

In een rapport dat vorig jaar verscheen, stond ook dat Turkije nog ernstig tekortschiet als het gaat om persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting en vereniging.