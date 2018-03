EU heeft geen idee waar 1 miljard steun aan Egypte is gebleven

Het is de Europese Unie een raadsel wat er met de 1 miljard euro is gebeurd die Europa aan Egypte heeft overgemaakt. Het ontwikkelingsgeld is in een groot zwart gat verdwenen.

Dat publiceert de Europese Rekenkamer dinsdag in een rapport, zo meldt The Financial Times.

Geen rekeningen

Tussen 2007 en 2013 maakte de Europese Unie ongeveer een miljard euro over naar Caïro. Zeker 600 miljoen euro ging rechtstreeks naar het ministerie van Financiën.

Het geld was bedoeld voor zorg, sociale voorzieningen en transport, maar de Rekenkamer heeft hier nooit enige rekening van gezien.

Corruptie

Gezien de corruptie in het Noord-Afrikaanse land is dat geen goed teken. Volgens de rapporteurs is er met de wisseling van de wacht na het vertrek van Hosni Mubarak weinig veranderd.

Ook de huidige president Mohamed Morsi voelt er weinig voor om rekenschap af te leggen over de gratis euro’s die zijn regime ontvangt.

Geen voorwaarden

De Rekenkamer noemt het ‘onbegrijpelijk’ dat noodlijdende eurolanden aan strenge voorwaarden worden gehouden maar dat met landen als Egypte ‘een zachte aanpak’ wordt gehanteerd.

Begin dit jaar maakte de voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy bekend dat de EU nog eens 5 miljard euro aan giften en leningen aan Egypte overmaakt om de ‘democratische transitie te bevorderen’.