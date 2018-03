EU maakt 3,5 miljard vrij voor strijd tegen ondervoeding

De Europese Unie gaat de komende zeven jaar 3,5 miljard euro beschikbaar stellen voor de strijd tegen ondervoeding in de armste delen van de wereld. Zeker vijftig landen kunnen de komende jaren rekenen op Europees ontwikkelingsgeld.

Dat zal de Letse eurocommissaris voor Ontwikkelingssamenwerking Andris Piebalgs zaterdag bekendmaken op een donorconferentie in Londen.

De miljarden zullen worden gebruikt voor gezondheidsprojecten en investeringen in de landbouw, watervoorziening en onderwijs, zodat gezond voedsel voor meer mensen beschikbaar komt. Veertig van de geholpen landen bevinden zich op het Afrikaanse continent.

Onaanvaardbaar

Piebalgs noemt het onaanvaardbaar dat in ‘dit tijdperk van technologische ontwikkeling nog steeds 870 miljoen mensen honger lijden en dat ondervoeding leidt tot de dood van ruim 3 miljoen kinderen per jaar’.

Volgens de Let ontbreken de politieke wil en vastberadenheid om een eind hieraan te maken. ‘We hebben het vermogen om deze tragedie te stoppen, ‘ zegt de eurocommissaris.

Voedselzekerheid

Tussen 2002 en 2010 investeerde de EU al 3,1 miljard euro in voedselzekerheid in Afrika bezuiden de Sahara. Dit gebied is nog altijd een van de grote probleemregio’s. Naar schatting lijdt 30 procent van de bevolking hier honger.

De Europese Rekenkamer berekende dat de voedingshulp van de EU in de basis effectief is, maar dat Europa zich teveel op Afrika zou focussen. In de nieuwe plannen wordt ook naar landen buiten Afrika gekeken.