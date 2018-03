EU stopt 8 miljard euro in aanpak jeugdwerkloosheid Zuid-Europa

De Europese Unie trekt 8 miljard euro uit om de grote werkloosheid onder jongeren in voornamelijk Zuid-Europa aan te pakken. Het geld is bedoeld voor landen waar meer dan 25 procent van de jongeren zonder baan zit.

Dat is in de nacht van donderdag op vrijdag tijdens de Europese ministerraad in Brussel besloten.

Het geld zal in 2014 en 2015 beschikbaar moeten zijn. Dat is sneller dan was voorzien. Ook gaat het om een groter bedrag dan beraamd. Voorheen wilde Europa nog 6 miljard beschikbaar stellen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid in probleemlanden.

Terecht

Premier Mark Rutte laat weten dat het ‘niet meer dan terecht’ is dat landen als Griekenland, Portugal en Spanje worden geholpen.

Wel onderstreept hij dat ze in ruil voor de miljarden ingrijpende hervormingen moeten laten zien.

Nederland

Ondanks dat de Nederlandse werkloosheid deze maand weer naar een nieuw record steeg, behoort het werkloosheidspercentage in Nederland nog altijd tot de laagste van Europa.

Nederlandse jongeren komen dan ook niet in aanmerking voor het Europese geld. De jeugdwerkloosheid in Nederland steeg wel, maar is de afgelopen drie maanden gestabiliseerd.