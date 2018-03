EU voelt weinig voor aanpak uitkeringstoerisme

Het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie is heilig voor de Europese Commissie. Brussel voelt er dan ook niet veel voor om het bijstandstoerisme aan te pakken.

Dat blijkt vrijdag na overleg in Luxemburg waar namens Nederland staatssecretaris van Justitie Fred Teeven (VVD) aanwezig was.

Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië en ook Denemarken willen dat er een einde komt aan uitkeringsmigratie.

Betere oorden

Burgers uit armere delen van de Europese Unie zouden betere oorden opzoeken omdat daar de uitkeringen veel lucratiever zouden zijn.

Volgens Teeven hadden in Nederland in 2011 zeker 4260 niet-Nederlandse EU-burgers een Nederlandse bijstandsuitkering.

Geen probleem

Toch ziet de Europese Commissie het probleem niet. ‘Er is een economische crisis. Mensen die in delen van Europa leven met veel werkloosheid, zoeken werk in andere delen. Dat is heel normaal. Het zou zelfs aangemoedigd moeten worden,’ zei eurocommissaris Cecilia Malmström eerder.

De Commissie ziet de uitkeringsmigratie als een ‘niet bestaand probleem’. Toch komt er een werkgroep om de migratiestromen te onderzoeken. Teeven wil uitkeringsmigranten tijdelijk ongewenst laten verklaren, maar dat vinden veel lidstaten veel te ver gaan. ‘Daar zijn we nog ver vanaf,’ gaf Teeven vrijdag teleurgesteld toe.

Volgens Elsevier…

Het werden er geen 4.000 of 8.000, per jaar en het stopte ook niet binnen een paar jaar. De vrije immigratie uit Oost-Europa heeft uitbuiting en andere misstanden, evenals misdaad en het risico van uitkeringsmigratiemet zich meegebracht. De helft van de Polen en andere Oost-Europeanen blijkt te werken via malafide uitzendbureaus. Lees het commentaar van Syp Wynia

Bijstand

Overigens is het officieel niet mogelijk voor een niet-Nederlandse EU-burger om zich in Nederland te vestigen om vervolgens alleen een bijstandsuitkering aan te vragen.

Wie zich in Nederland wil vestigen, moet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Wie een bijstandsuitkering aanvraagt, kan dit per definitie niet. Toch moeten gemeenten die aanvragers wel tijdelijk een uitkering verstrekken, omdat het niet aan een gemeente is om te beslissen of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Die beslissing wordt gemaakt door de IND, maar zolang die dienst geen uitspraak heeft gedaan, is een gemeente verplicht de uitkering te verstrekken.

Volg Servaas van der Laan op Twitter