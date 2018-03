Europarlementariër Eppink was dichtbij overstap naar VVD

Derk-Jan Eppink, europarlementariër voor de Belgische Lijst Dedecker, heeft met de VVD onderhandeld over een overstap naar die partij. Eppink heeft een aantal oriënterende gesprekken met de liberalen gevoerd, maar de overstap ging uiteindelijk niet door.

Dat bericht weekblad Elsevier deze week.

Onder andere oud-VVD-leider Frits Bolkestein, voor wie Eppink werkte toen Bolkestein eurocommissaris was, ondersteunde zijn kandidaatstelling.

Geen zetel

Oud-Elseviercolumnist Eppink werd in 2009 op de Vlaamse lijst in het Europees Parlement gekozen. Naar verwachting haalt deze lijst in 2014 geen Europese zetel.

Eppink zegt ervoor te kiezen zijn Russische echtgenote naar New York te volgen. Zij is tolk bij de Verenigde Naties in Genève en promoveert naar de Veiligheidsraad.

Na 2014 zal de toch al gevarieerde carrière van Eppink dus weer een nieuwe wending krijgen. Wat de Nederlander precies gaat doen is nog onbekend.