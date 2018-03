Europarlementariër heeft spijt van agressie tegen GeenStijl-reporter

De Italiaanse europarlementariër Raffaele Baldassarre heeft achteraf spijt dat hij zich zo heeft laten gaan tegen GeenStijl-journalist Tom Staal. Wel vindt de Italiaan het volstrekt gerechtvaardigd dat hij zijn dagvergoeding kwam ophalen.

Dat zegt de Italiaanse europarlementariër in een interview met elsevier.nl.

‘Terugkijkend had ik me niet zo moeten laten gaan. Daar heb ik spijt van, maar de toon van de journalist beviel me niet en bovendien had ik geen flauw idee wie het was,’ zegt de politicus die in het europees parlement zit namens de partij van Silvio Berlusconi.

Ruzie

Baldassarre werd vorige week maandag geconfronteerd met GeenStijl-reporter Tom Staal toen hij net uit zuid-Italië in Brussel was aangekomen. Staal vroeg de Italiaan waarom hij alleen aan handtekening kwam zetten en vervolgens weer wegging.

Tsjechië

Baldassarre was niet de enige die Staal stevig beetpakte. Ook europarlementariër Miloslav Ransdorf uit Tsjechië werd boos toen hem werd gevraagd waarom hij alleen een handtekening kwam zetten. Ransdorf ontkent dat hij al na een paar minuten is vertrokken. Hij zou nog in zijn kantoor hebben gewerkt en een conferentie hebben bijgewond die werd georganiseerd door een andere europarlementariër.

‘Een volstrekt idiote en populistische vraag,’ zegt Baldassarre die toegeeft dat hij net deed alsof hij Staal niet verstond. ‘Ik handel gewoon volgens de regels en zet mijn handtekening. Die dagvergoeding van 290 euro is een dekking voor de kosten die ik maak. Iedere maandag kom ik uit Italië en ik werk dan vier dagen in Brussel om daarna weer terug te vliegen. Bijna alle collega’s doen dat zo.’

Geen stijl

De Italiaan had maandag geen zin om dat uit te leggen aan de GeenStijl-verslaggever. ‘De stijl van de verslaggever beviel me niet, er was totaal geen sprake van respect en bovendien ligt mijn vader in het ziekenhuis en had ik even geen zin in geintjes.’

Baldassarre vindt dat Staal zich beter met inhoudelijke zaken kan bezighouden in het Europees Parlement. ‘Als hij dat zou doen, had hij geweten dat ik ongelofelijk hard werk. Deze journalist heeft duidelijk de verkeerde persoon uitgekozen om grappen over te maken.’