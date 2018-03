Griekse partij verlaat regering na ruzie over publieke omroep

De kleine Griekse regeringspartij Democratisch Links verlaat de regering. De partij heeft bezwaar tegen het sluiten van de publieke omroep ERT.

Democratisch Links had twee ministers in het kabinet en 14 parlementsleden.

Geen verkiezingen

Hoewel gevreesd wordt voor de politieke stabiliteit van Griekenland, zijn er niet direct nieuwe verkiezingen nodig, omdat de resterende regeringspartijen Nieuwe Democratie, van premier Antonis Samaras, en de socialistische Pasok-partij een kleine meerderheid in het parlement behouden met 153 van de 300 zetels.

Premier Samaras kondigde anderhalve week geleden plotseling aan dat de publieke omroep op non-actief zou worden gesteld. Een dag later moesten alle 2.500 medewerkers van de publieke omroep met onbetaald verlof gaan.

Rechter

De beslissing om de ERT te sluiten, had de Griekse premier genomen zonder zijn coalitiepartners in te lichten. Die waren woedend. Maandag meldden bronnen rond de Griekse regering nog aan de pers dat de ruzie over de staatsomroep gesust was. Bovendien bepaalde de rechter die dag ook dat de staatsomroep weer mocht uitzenden.