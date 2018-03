Hans van Baalen wil dat europarlementariërs salaris inleveren

VVD-europarlementariër Hans van Baalen vindt dat hij en zijn Europese collega’s salaris moeten inleveren. De VVD’er spreekt van een heffing tussen de 3 en 5 procent.

Dat zei Van Baalen zaterdag bij Tros Kamerbreed.

De VVD’er heeft de discussie al eerder proberen op te werpen in de liberale fractie in het Europees Parlement maar dat leidde niet tot concrete actie. Nu de crisis maar voortduurt vindt hij dat bijvoorbeeld de leden van het Europees Parlementi niet achter kunnen blijven.

Heffing

Op de radio repte hij over het inleveren van 3 procent. Desgevraagd laat hij weten dat het wat hem betreft ook 5,5 procent kan zijn. Dat is het percentage van de heffing die Europese ambtenaren de afgelopen jaren al betaalden vanwege de crisis. Die solidariteitsheffing is inmiddels alweer afgelopen.

De VVD- lijsttrekker voor de verkiezingen van het Europees Parlement op 22 mei 2014 ontkent dat zijn plan een verkiezingsstunt is. ’Het had al eerder moeten gebeuren, maar een moet de eerste zijn die het voorstelt,’ zegt Van Baalen.

Wie verdient wat

Wat verdient een parlementariër. En hoeveel een leraar. Het overzicht van de salarissen in Nederland leest u in Elsevier. Neem een abonnement!

bezuinigen

De Europese leiders besloten eerder al wel te bezuinigen op de uitgaven voor de 55.000 Europese ambtenaren. Dat was vorige week nog reden voor een staking in Brussel, maar inmiddels zou een oplossing in zicht zijn.

De best betaalden functionarissen zijn overigens de eurocommissarissen. Zo verdient Neelie Kroes (Digitale Agenda) per jaar € 327.834 basissalaris, inclusief € 52.271 ontheemdingstoelage en representatievergoeding.

Europarlementariërs verdienen 7956 euro per maand. Na aftrek van Europese belasting komt het nettobedrag uit op 6200 euro per maand. Dat wordt aangevuld met tal van vergoedingen.