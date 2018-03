Kabinet: niet meer taken naar Europa

Het kabinet wil niet dat Europa Nederland nog meer regels oplegt. Het motto van het kabinet over Europese regelgeving is voortaan ‘Europees wat Europees moet, nationaal wat nationaal kan’.

De tijd van een ‘ever closer union‘ is voorbij, schrijft minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken (PvdA) vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Onderwerpen

Premier Rutte zei vrijdag dat de Europese Unie ‘kleiner, leaner en meaner’ moet worden en dat het gemakkelijker moet worden om Europese richtlijnen aan te passen.

Een aantal onderwerpen blijft Europees: de financiële crisis, energie, klimaat, asiel, migratie en de interne markt. Europese samenwerking is volgens het kabinet ook hard nodig voor de aanpak van belastingfraude en op het gebied van defensie. Actie in instabiele gebieden in de buurt van Europa, zoals Syrië en Mali, moet juist meer samen met andere Europese landen ondernomen worden, vindt het kabinet.

Onderwerpen waarvoor volgens het kabinet geen nieuwe Europese regels zouden mogen komen volgens, zijn arbeidswetgeving, diversiteit van media, sociale stelsels en bosbeheer.