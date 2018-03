Opstelten vreest miljardenlast voor bedrijven door EU-regels

Nieuwe Europese regels voor de bescherming van persoonsgegevens gaan het bedrijfsleven jaarlijks 1,1 miljard euro kosten in Nederland. VVD-minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) vindt het overbodig om het bedrijfsleven in deze economische omstandigheden extra bureaucratie op te leggen.

Dat zei Opstelten donderdag in Luxemburg, waar hij overlegt over een akkoord over bescherming van persoonsgegevens.

‘Grote zorgen’

Opstelten maakt zich ‘grote zorgen over de administratieve lasten en kosten’ die de nieuwe EU-regels zouden veroorzaken. Op dit moment hebben alle EU-lidstaten andere regels over het bewaren en delen van persoonsgegevens. De EU wil dat veranderen, maar een akkoord lijkt nog ver weg, omdat verschillende landen bang zijn voor extra lasten voor het bedrijfsleven.

Op dit moment betaalt het Nederlands bedrijfsleven per jaar 72 miljoen euro voor databescherming. Dat de nieuwe regels Nederlandse bedrijven 1,1 miljard euro per jaar kunnen kosten, blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar de gevolgen van Europese databescherming.